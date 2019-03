FD Region Hannover

Hunde sollten nicht in betroffenem Wasser baden

Hannover. Bei aktuellen Messungen am Siebenmeterteich (Ricklinger Kiesteiche) haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Region Hannover ein erhöhtes Vorkommen von Blaualgen festgestellt. Die Region Hannover warnt daher vor dem Schwimmen im Gewässer und vor allem Hundebesitzerinnen und -besitzer: Die Tiere sollten nicht im Wasser baden, da schon kleine Mengen verschlucktes Wasser zu Vergiftungen führen können, die bei Hunden oft tödlich enden. Der Fachbereich Gesundheit hat dazu jetzt Warnschilder am Siebenmeterteich aufgestellt… weiterlesen auf „Fidele Dörp”