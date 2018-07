FD Region Hannover

Am 13.06.2018 wählten die Mitglieder der Piratenpartei im Regionsverband Hannover einen neuen Vorstand. Thomas Ganskow, Ullrich Slusarczyk, Michael Haoffmann, Nadine Witt, Reiner Budnick und Uwe Kopec sind das neue Team.

Frage nicht nur was Deine Stadt und Dein Land für Dich tun kann, sondern bring Dich ein. Frage, was Du selbst zu tun bereit bist, finde heraus wozu Du in der Lage bist. Veränderung und Bewahrung braucht Unterstützung und Initiative.

Thomas Ganskow als neuer Vorsitzender der Regionspiraten führt aus: „Die Themen der Freiheit und der Menschenrechte müssen jeden Tag gemeinsam in der Zivilgesellschaft bearbeitet und vertreten werden. Dazu bedarf es der Unterstützung und des Handelns der Bürger. Eine ehrliche Politik bedeutet die Basis zur positiven Gestaltungsmöglichkeit der Lebensumstände in Hannover und der Region zu besitzen. Nur dann können alle Gruppen, Parteien und Initiativen Gestaltungsmöglichkeiten gut im einzelnen und gemeinsam nutzen.“

Nadine Witt, erstmals als Beisitzer im Vorstand bringt es auf den Punkt: „Der Kompass sind die Menschenrechte. Der Antrieb unser Herz.“

(Pressemitteilung Piratenpartei Region Hannover, via Jürgen Hey, 02.07.2018)