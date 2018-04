FD Region Hannover

Tagesfahrt zum Musical „Marry Poppins“ nach Hamburg

am Mittwoch, dem 6. Juni 2018

Preis pro Person: 126,00 €

Die Teilnehmer erleben eine wunderschöne Fahrt durch die Lüneburger Heide bis an die Landungsbrücken in Hamburg. Dort besteht die Möglichkeit zum Abendimbiss. Danach geht es mit dem Schiff über die Elbe zum Musical-Theater. Nach der Vorstellung erfolgt die Rückfahrt nach Harenberg.

Abfahrt: 14:30 Uhr Harenberger Kirche

Rückkehr: ca. 00:30 Uhr Harenberger Kirche

Im Preis enthalten:

Busfahrt, Schiffstransfer, Musical-Karte PK 2

Anmeldung bitte bis zum 3.4.2018 bei:

Martina Menell Tel. 05137 - 91459

Thea Rösch Tel. 05137 – 3225

Donnerstag, 05.4.2018 Seniorennachmittag

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg (Harenberger Meile 12) bei Kaffee und Kuchen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 09.04.2018

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Donnerstag, 19.04.2018 Donnerstagstreff

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg (Harenberger Meile 12) zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen

Kleidersammlung in Harenberg

Bitte beachten Sie den nächsten Termin für die Kleiderspende:

Freitag, 20. April 2018/ Samstag, 21. April 2018

An diesen Terminen erfolgt die Kleidersammlung durch das DRK-Harenberg. Gesammelt werden tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe. Bitte verpacken Sie Ihre Kleiderspende in Plastiksäcken bzw.-tüten. Die Textilien können an diesen Tagen an zwei zentralen Sammelstellen abgegeben werden:

Familie Requa, Fössestraße 28 oder Schaperhof, Höfestraße 7

in der Zeit von

16:00 - 19:00 Uhr (Freitag, 20. April 2018) und

8:00 - 11:00 Uhr (Samstag, 21. April 2018).

Wirbelsäulengymnastik

Im Wirbelsäulengymnastikkurs, der ab 23. April 2018 beginnen, sind noch Plätze frei. Die Kurse (10 Einheiten) finden im Sportheim des TuS Harenberg, Gehrdener Str. in Seelze-Harenberg in der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr statt. Info zu Preisen und Anmeldung bei: Gisela Häsener, Tel. 05137-94212

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kinder und Eltern treffen sich immer dienstags (nicht in den Schulferien) im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg. Die Gruppenarbeit zielt auf das Erlernen von Rücksichtnahme, sozialem Verhalten, dem fairen Umgang mit anderen Kindern sowie auf eine allgemeine und altersgerechte Förderung ab. Natürlich haben dabei auch die Mütter, Väter oder Omas und Opas Gelegenheit für einen regen Erfahrungsaustausch. Die Kurse finden immer dienstags im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg, Lange Straße 12, 30926 Seelze OT Döteberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 20.03.2018)