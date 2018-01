FD Region Hannover

Verlängerung der Sperrung bis voraussichtlich Anfang März

Witterungsbedingt verzögern sich die laufenden Sanierungsarbeiten am Teilabschnitt der B 65 zwischen Evern und Haimar (Region Hannover). Die Vollsperrung kann daher voraussichtlich erst Anfang März aufgehoben werden.

Nach ständigen Regenfällen in den vergangenen Wochen konnten die geplanten Arbeiten zum Einbau der Asphalttragschicht nicht stattfinden, da der Unterbau immer noch zu nass ist. Um Bauschäden zu vermeiden, werden die Folgearbeiten zur Herstellung der Fahrbahn verschoben. Lediglich in Randbereichen, wie zum Beispiel in der Ortsdurchfahrt Rethmar, die nicht von schweren Maschinen befahren werden müssen, können noch anstehende Restarbeiten ausgeführt werden.

Es ist geplant, die Bautätigkeiten Ende Februar/ Anfang März abzuschließen und die Vollsperrung aufzuheben.

Bis dahin sind die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu beachten.

Weitere witterungsbedingte Verzögerungen in der Bauzeit können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

(Pressemitteilung Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 31.01.2018)