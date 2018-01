FD Region Hannover

Neue Yoga Kurse in Harenberg

Start am Dienstag, 16. Januar 2018

immer dienstags - 12 Einheiten (Kursgebühr 90 €)

Kurs I 17.30 - 19.00 Uhr

Kurs II 19.15 - 20.45 Uhr

Sportheim TUS Harenberg

Anmeldung und weitere Infos bei Gertrud Popp, Tel. 05137 / 822 747, Email

Donnerstag, 18.01.2018 Donnerstagstreff

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 8.1.2018

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kinder und Eltern treffen sich immer dienstags (nicht in den Schulferien) im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg. Die Gruppenarbeit zielt auf das Erlernen von Rücksichtnahme, sozialem Verhalten, dem fairen Umgang mit anderen Kindern sowie auf eine allgemeine und altersgerechte Förderung ab. Natürlich haben dabei auch die Mütter, Väter oder Omas und Opas Gelegenheit für einen regen Erfahrungsaustausch. Die Kurse finden immer dienstags im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg, Lange Straße 12, 30926 Seelze OT Döteberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

Wirbelsäulengymnastik

Im Wirbelsäulengymnastikkurs, der ab 22. Januar 2018 beginnen, sind noch Plätze frei. Die Kurse (10 Einheiten) finden im Sportheim des TuS Harenberg, Gehrdener Str. in Seelze-Harenberg in der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr statt. Info zu Preisen und Anmeldung bei: Gisela Häsener, Tel. 05137-94212.

Vielen Dank!

Die viertägige Fahrt in den Mai ins schöne Thüringen

mit dem DRK-Ortsverein Harenberg (bitte Termin schon jetzt veröffentlichen)

4 Tage vom 28. April bis 1. Mai 2018

Es ist wieder soweit – der DRK-Ortsverein Harenberg geht auf große Fahrt. Diesmal geht es für alle Teilnehmer mit dem Bus zu einer viertägigen Fahrt in das schöne Thüringen.

In Thüringen erleben wir nicht nur das „grüne“ Herz, sondern auch die kulturelle Mitte Deutschlands. Die liebliche Landschaft und die herrliche Architektur in den Städten und Dörfern beeindrucken jeden Besucher. Das Wirken bedeutender Menschen wie die heilige Elisabeth, Martin Luther, Goethe und Bach sowie vieler anderer sind allerorten zu spüren. Kultur und Landschaft stehen im Mittelpunkt dieser Reise.

Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Halbpension am Schlosspark in Gotha - zentral und ruhig in der Nähe von Schloss Friedenstein gelegen.

Höhepunkte der kleinen Reise in den Mai sind die Besichtigung der Wartburg und Altstadtbummel in Gotha sowie die Besichtigung der Stadt Weimar mit dem Landschaftspark von Schloss Belvedere inkl. Führung. In Erfurt können sich die Teilnehmner/innen auf eine historischer Stadtbesichtigung freuen. Am dritten Reisetag führt eine Fahrt mit der Straßenbahn zum Thüringer Wald sowie eine Busfahrt zum Inselberg mit herrlichem Rundblick. Danach erfolgt die Weiterfahrt in das liebliche Bad Liebenstein mit Kurparkbummel. Am vierten Tag besuchen alle das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen am Kyffhäuser.

Folgende Leistungen sind inbegriffen: Busfahrt, 3 Übernachtungen inkl. HP, 3x Abendessen, Stadtbesichtigung/-rundfahrten, Eintritt Wartburg und Panoramamuseum, Fahrt Thüringer Waldbahn

Preis pro Person: 440,00 € (im DZ)

(EZ-Zuschlag 75,00 €)

inkl. Reiserücktrittskostenversicherung

Nähere Informationen zur Fahrt und Anmeldung bei

Margret Ludowig Tel. 05137 – 2324

Anmeldung bitte bis zum 15.02.2018!

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 09.01.2018)