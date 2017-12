FD Region Hannover

Große Advents-Benefiz-Veranstaltung am 2. Dezember 2017 in der Mehrzweckhalle Harenberg

Der DRK-Ortsverein Harenberg läutet wieder die Adventszeit ein und lädt alle recht herzlich zum „Kleinen Adventsmarkt und großer Kaffeetafel“ am Samstag,

dem 2. Dezember 2017, ab 15.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Harenberg ein.

Die Besucher können sich wieder auf ein buntes Programm für Groß und Klein freuen.

Die acapella-Gruppe Méli-Mélo der Musikschule Seelze und die Schüler der 4. Klasse der Grundschule Harenberg werden den Adventsmarkt musikalisch begleiten.

Die Gäste können bei Kaffee und Kuchen den weihnachtlichen Nachmittag genießen.

Die kleinen Besucher haben Spiel, Spaß und Spannung am Mal- und Basteltisch sowie beim Kinderschminken.

Die verschiedenen Verkaufsstände laden zum Schauen und Stöbern ein. Neben Kunsthandwerklichem werden auch Bücher, Schmuck, Weihnachtsgestecke, Kulinarisches und viele andere Geschenkideen angeboten. Doch im Mittelpunkt der Adventsfeier steht traditionell das große Kuchenbuffet. Angeboten werden die beliebten Kuchen sowie Torten und natürlich auch Weihnachtsgebäck aus Harenberger Backstuben (auch außer Haus Verkauf).

Der Erlös der Benefiz-Veranstaltung wird an die „Aktion Kindertraum“ und „MOKI Mobiles Kinderhospizprojekt“ gespendet.

Der DRK-Ortsverein Harenberg freut sich auf Ihren Besuch!

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 11.12.2017

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kinder und Eltern treffen sich immer dienstags (nicht in den Schulferien) im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg. Die Gruppenarbeit zielt auf das Erlernen von Rücksichtnahme, sozialem Verhalten, dem fairen Umgang mit anderen Kindern sowie auf eine allgemeine und altersgerechte Förderung ab. Natürlich haben dabei auch die Mütter, Väter oder Omas und Opas Gelegenheit für einen regen Erfahrungsaustausch. Die Kurse finden immer dienstags im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg, Lange Straße 12, 30926 Seelze OT Döteberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

Wirbelsäulengymnastik

Im Wirbelsäulengymnastikkurs, der ab 22. Januar 2018 beginnen, sind noch Plätze frei. Die Kurse (10 Einheiten) finden im Sportheim des TuS Harenberg, Gehrdener Str. in Seelze-Harenberg in der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr statt. Info zu Preisen und Anmeldung bei: Gisela Häsener, Tel. 05137-94212.

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 22.11.2017)