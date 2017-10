FD Region Hannover

Es ist soweit!

Am 11.11.2017 findet zum fünftzehnten mal

‘Der Winterbasar’

im Gemeindezentrum der Trinitatis-Kirchengemeinde, Kirchdamm 4 in Hemmingen statt.

In der Zeit von 14 - 16 Uhr kann an über 50 Tischen Ware erworben werden.

Günstige Baby- und Kinderkleidung für kühlere Tage einkaufen, oder generell nach Kleidung und Spielzeug für Weihnachten schauen - das ist möglich beim Secondhand-Basar am Samstag, 11. November, von 14 - 16 Uhr in der Trinitatis-Kirchengemeinde, Kirchdamm 4 in Hemmingen.

Wer selbst etwas verkaufen und Platz im Kinderzimmer oder Kleiderschrank schaffen will, kann sich einen Tisch reservieren.

In einer kleinen Cafeteria bieten wir Getränke und Kuchen an.

Wie jedes Jahr wird die Standgebühr zu Gunsten von Projekten der Trinitatis - Gemeinde gespendet.

Im Anschluss an den Second-Hand-Basar bitten wir wieder alle Teilnehmer uns nicht verkaufte Ware zu spenden. Diese leiten wir geziehlt an Diakonie-Projekte weiter.

Falls sie Interesse an unseren Basar haben kommen sie doch vorbei.

Teilnehmen können sie natürlich auch:

Anmeldung sind nur telefonisch ab Dienstag, 07.11.2017, 18 Uhr unter 0176 / 909 818 84

Frühere Anrufe und Anrufe auf andere Rufnummer werden nicht berücksichtigt.

Vollständige Informationen finden sie unter www.2handbasar.de

Ihr OrgTeam 2handbasar

Thomas Schwarze

(Pressemitteilung Trinitatis-Kirchengemeinde, Thomas Schwarze, 27.10.2017)