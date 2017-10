FD Region Hannover

Donnerstag, 02.11.2017 Seniorennachmittag

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 14.11.2017

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Donnerstag, 16.11.2017 Donnerstagstreff

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Markzweckhalle Harenberg zum Klönen mit rustikalem Imbiss. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt

Der DRK-Ortsverein Harenberg plant wieder eine kleine Winterreise mit dem Reisebus zum

Weihnachtsmarkt nach Lüneburg.

Termin: Mittwoch, 06.12.17

Abfahrt Harenberg: 10 Uhr

Rückkehr Harenberg: ca. 19.30 Uhr.

Fahrtpreis: 22,50 €/ Person inkl. Busfahrt

Anmeldungen ab sofort bei:

Martina Menell Tel. 05137 - 91459, Email

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kinder und Eltern treffen sich immer dienstags (nicht in den Schulferien) im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg. Die Gruppenarbeit zielt auf das Erlernen von Rücksichtnahme, sozialem Verhalten, dem fairen Umgang mit anderen Kindern sowie auf eine allgemeine und altersgerechte Förderung ab. Natürlich haben dabei auch die Mütter, Väter oder Omas und Opas Gelegenheit für einen regen Erfahrungsaustausch. Die Kurse finden immer dienstags im Dorfgemeinschaftshaus Döteberg, Lange Straße 12, 30926 Seelze OT Döteberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 27.10.2017)