FD Region Hannover

Vom 16. Oktober bis zum 17. November 2017 werden die nachfolgenden Straßen kurzfristig nicht befahrbar sein: Luchsweg, Ahornallee, Worthstraße, Lippoldstraße, Klaus-Groth-Weg, Uhlandstraße und Hebbelstraße.

Bei den Arbeiten handelt es sich um Tagesbaustellen, wobei die in diesem Zeitraum im Sperrbereich ansässigen Anwohner nach ca. 20 Minuten den Straßenbelag wieder befahren können. Witterungsbedingt ist es leider nicht möglich, eine genaue Tagesangabe zu der Baumaßnahme in der jeweiligen Straße zu machen.

Drei Tage vor Beginn der jeweiligen Maßnahme werden in der betreffenden Straße Halteverbote aufgestellt, damit ein reibungsloses Arbeiten gewährleistet werden kann. Anwohner werden mittels Handzetteln rechtzeitig durch die Baufirma über den Beginn der Arbeiten informiert.

Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf macht darauf aufmerksam, dass für die Anlieger während der Arbeiten kurzfristig keine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit zu ihren Grundstücken besteht und bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 12.10.2017)