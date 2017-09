FD Region Hannover

Stadt- und Regionsgemeinden bilden gemeinsam den neuen Pastoralbereich Hannover-Süd

Mit einen großen Festgottesdienst wurde der neue Pastoralbereich Hannover-Süd am Samstag, 17. September 2017, in der katholischen St. Augustinuskirche an der Göttinger Chaussee in Oberricklingen eingeführt. Gut 700 Besucher in der Kirche waren dabei, als der leitende Pfarrer Thomas Berkefeld ernannt und das Einführungsprotokoll verlesen und unterschrieben wurde… (weiterlesen auf Fidele Dörp)