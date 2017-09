FD Region Hannover

Neue Algenvermehrungen auch an Dreiecksteich sowie am Großen Teich

Region Hannover. Aktuelle Messungen an den Ricklinger Kiesteichen – am Dreiecksteich sowie am Großen Teich (Ricklinger Bad) – haben eine Vermehrung von Blaualgen gezeigt. Im Siebenmeterteich wurde schon vor einigen Wochen ein größeres Vorkommen an Blaualgen gemessen. Die Region Hannover informiert daher die Badegäste und appelliert, die Situation selbstverantwortlich im Blick zu behalten… (weiterlesen auf “Fidele Dörp”)