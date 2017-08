FD Region Hannover

Donnerstag, 07.09.2017 Seniorennachmittag

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Blutspende am 20.09.2017

Am Mittwoch, dem 20.09.2017 findet unser nächster Blutspendetermin statt.

In der Zeit von 16:00 bis 19:30 Uhr erwarten der DRK-Ortsverein Harenberg und das Team vom DRK-Blutspendedienst die Spender in der Mehrzweckhalle in Harenberg.

Wie immer gibt es eine persönliche Betreuung, Kinderbetreuung bis 18:00 Uhr und ein vielseitiges Buffet mit liebevoll hergestellten Köstlichkeiten zur Stärkung.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 11.09.2017

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Donnerstag, 21.09.2017 Donnerstagstreff

Wir treffen uns um 15 Uhr in der Markthalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 24.08.2017)