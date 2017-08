FD Region Hannover

Region Hannover informiert über Blaualgen

Neustadt a. Rbge. Die Region Hannover warnt vor einem größeren Vorkommen an Blaualgen im Bordenauer See in Neustadt a. Rbge. Aktuelle Messungen haben den Beginn einer relativen Vermehrung der Blaualgen im See gezeigt. Je nach Temperaturen, Wind und Wellen kann es in der nächsten Zeit zu stärkeren Ansammlungen von Blaualgen kommen.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover appelliert daher an alle Badegäste, die Situation selbstverantwortlich im Blick zu behalten und zu bewerten. Entsprechende Informationen sind an den Hinweisschildern vor Ort angebracht. Badende und besonders Eltern von Kleinkindern und Hundebesitzer sollten wachsam sein und die Verhaltenshinweise vor Ort beachten. Es besteht jedoch derzeit noch kein Grund, ein Badeverbot auszusprechen.

Weitere Informationen zu Blaualgen und Verhaltenstipps finden Sie hier: www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Sport/Bäderführer/Meldungen/Blaualgen

(Pressemitteilung LH Hannover, 15.08.2017)