FD Region Hannover

An der Kananoher Straße in Langenhagen starteten am 2. August 2017 die Bauarbeiten zur Erneuerung des enercity-Stromnetzes. Im Abschnitt zwischen Am Osterberg und Zellerie wird im Auftrag der enercity Netzgesellschaft mbH eine nicht mehr betriebssichereTrafostation ausgetauscht. Anschließend erneuert enercity Teilstücke der abgehenden Stromleitungen sowie weitere Netzkomponenten.

Die Bauarbeiten sind mit verkehrlichen Einschränkungen verbunden. Während des Austauschs der Station an der Bushaltestelle „Kananoher Straße“ bis zum 11. August 2017 ist die Fahrbahn zwischen Am Osterberg und Zelleriestraße nur halbseitig befahrbar (Verkehrsregelung erfolgt durch Baustellenampel). Beide Bushaltestellen werden verlegt und während dieser ersten Bauphase sich östlich der Zelleriestraße befinden. Anschließend startet die Erneuerung von rund 100 Metern Stromleitungstrasse entlang der Gehwege, im Bereich Kananoher Str. 16-20 sowie dem südlichen Teil zwischen den Hausnummern 19 und 23A. Diese Arbeiten und die Wiederherstellung der Oberflächen sollen bis zum 31. August 2017 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten sind erforderlich, um die Versorgungssicherheit in diesem Teil des Stromnetzes in Langenhagen nachhaltig aufrecht zu erhalten. enercity Netz investiert mit dem Projekt rund 125.000 Euro in die Erneuerung des Stromnetzes.

(Pressemitteilung Stadtwerke Hannover AG, 04.08.2017)