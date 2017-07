FD Region Hannover

Gleisbauarbeiten auf der Erich-Panitz-Straße führen zu Änderungen im Stadtbahnbetrieb der Linie 1. Von Freitag, 28. Juli 2017, circa 21.00 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli 2017, Betriebsschluss, ist der Streckenabschnitt zwischen der Wendeschleife Laatzen und der Haltestelle „Rethen/Nord“ gesperrt. Fahrgäste, die nach Sarstedt möchten, kommen über einen geänderten Fahrweg dort hin. Die Haltestelle „Laatzen/Rethener Winkel“ entfällt während der Maßnahme.

Von Langenhagen aus, enden sämtliche Bahnen der Linien 1 am Endpunkt Laatzen und fahren von dort wieder zurück. Ab der Haltestelle „Döhren/Betriebshof“ fährt eine zusätzliche Bahn mit dem Ziel „Sarstedt“, in die die Fahrgäste bis zu der Haltestelle „Laatzen/Eichstraße (Bahnhof)“ umsteigen können. Während die reguläre Linie 1 zum Endpunkt „Laatzen“ fährt, bedient die zusätzliche Bahn die Haltestellen „Laatzen/aquaLaatzium“, „Laatzen/Krankenhaus“, „Laatzen/Neuer Schlag“, „Laatzen/Ginsterweg“, „Rethen/ Steinfeld“ und „Rethen/Nord“ der Linie 2. Im Anschluss kann diese Bahn den gewohnten Weg nach Sarstedt nehmen. Gleiches gilt in Gegenrichtung. Die letzte Umstiegsmöglichkeit in die reguläre Linie 1 in Richtung Langenhagen ist die Haltestelle „Bothmerstraße“.

Um den Fahrgästen aus Rethen, Gleidingen, Heisede und Sarstedt einen schnellen und komfortablen Anreiseweg in die Laatzener Innenstadt zu ermöglichen, richtet die ÜSTRA einen Bus-Shuttle ein. Die Busse halten an den Haltestellen „Laatzen/Ginsterweg“ (Linie 2), „Laatzen/Neuer Schlag“ (Linie 2), „Laatzen/Zentrum“ (Linie 1) und „Laatzen“ (Linie 1). Dabei warten sie an den Haltestellen „Laatzen/Ginsterweg“ und „Laatzen/Zentrum“ die Ankunft der jeweiligen Stadtbahnen ab.

(Pressemitteilung üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 24.07.2017)