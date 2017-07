FD Region Hannover

Am Montag, 17. Juli 2017, beginnt der Bauabschnitt zwischen Suttorfer Straße und Gartenstraße

Im Zuge des Fahrbahnausbaus der Landesstraße 193 in Neustadt (Region Hannover) beginnt ab Montag, 17. Juli, der Bauabschnitt der Mecklenhorster Straße zwischen Suttorfer Straße und Gartenstraße. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit.

Nach Mitteilung der Behörde werden die Fahrbahn im Tiefeinbau ausgebaut sowie die Geh- und Radwege und der Regenwasserkanal erneuert. Hierzu wird die Straße ab Montag, 17. Juli, voll gesperrt. Der Verkehr wird über beschilderte Umleitungen geführt.

Alle Gewerbebetriebe und privaten Anlieger mit Zufahrten im Baustellenbereich sind während der gesamten Bauzeit grundsätzlich erreichbar. Über Einschränkungen der Erreichbarkeit im Zuge einiger Arbeitsschritte werden die Anlieger rechtzeitig informiert.

Die Bauarbeiten in diesem Bereich werden voraussichtlich bis Ende September andauern.

Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

(Pressemitteilung Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 12.07.2017)