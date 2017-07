FD Region Hannover

Die infra erneuert vom 17. Juli bis voraussichtlich 19. August 2017 die Gleise in der Überfahrt Lange Weihe in Laatzen. Während der ersten Bauphase (17. bis 27. Juli) finden Aufbrucharbeiten in der Überfahrt statt. In dieser Zeit ist die gesamte Überfahrt, beide Linksabbieger und eine Fahrspur der Erich-Panitz-Straße in Richtung Rethen gesperrt.

In der zweiten Bauphase erfolgt der Gleisumbau in der Betriebspause der Stadtbahn vom 28. Juli, ca. 21 Uhr, bis zum 31. Juli, ca. 03:30 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr in Richtung Sarstedt wird eingerichtet. Eine Geradeausfahrt in Richtung Rethen ist in dieser Zeit nicht möglich. Nach dem Gleisumbau werden die Fahrbeziehungen der ersten Bauphase wieder hergestellt. Die Freigabe der Überfahrt Lange Weihe erfolgt am 12.08. Durch Restarbeiten ist aber noch mit vereinzelten Verkehrseinschränkungen auf der Erich-Panitz-Straße in Richtung Rethen bis zum 19.08. zu rechnen.

(Pressemitteilung hannover.contex GbR, Jens Hauschke, 11.07.2017)