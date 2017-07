FD Region Hannover

Die zentrale Großkundgebung der CDU Deutschlands in der Region Hannover für den Bundestagswahlkampf 2017 wird mit der Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, am 18. August 2017 in Steinhude stattfinden. Beginnen wird die Veranstaltung mit einem bunten Vorprogramm am Nachmittag; die Rede wird gegen 17.00 Uhr erwartet.

Dr. Hendrik Hoppenstedt, Regionsverbandsvorsitzender, Bundestagsabgeordneter und erneuter Direktkandidat für den Wahlkreis Hannover-Land I, zu dem auch Steinhude gehört, äußert sich wie folgt:

„Dass es gelungen ist, Angela Merkel und die zentrale Wahlkampfveranstaltung der Region in meinen Wahlkreis zu bekommen, freut mich riesig. Das Steinhuder Meer ist eine der schönsten Regionen in Niedersachsen, die den Besuchern ideale Rahmenbedingungen bietet, um den Nachmittag in besonderer Erinnerung zu behalten. Die Ortswahl ist aber nicht nur der idyllischen Landschaft geschuldet, sondern zeigt, dass der CDU neben den Städten auch die ländlichen Räume wichtig sind.“

Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Weitere Details werden bekannt gegeben, sobald die Organisation der Veranstaltung fortgeschritten ist.

(Pressemitteilung CDU Region Hannover, 30.06.2017)