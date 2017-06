Die Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Burgdorf bleibt am Donnerstag, den 22. Juni 2017 und am Freitag, den 23. Juni 2017, geschlossen.

Kfz-Zulassungsangelegenheiten können an diesen Tagen bei den benachbarten Gemeinden und Städten der Region Hannover und auch bei der Region in Hannover erledigt werden.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 19.06.2017)