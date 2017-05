FD Region Hannover

Region Hannover. Wegen des Brückentages am Freitag, 26. Mai 2017, sind einige Service- und Beratungsstellen der Region Hannover nicht oder nur eingeschränkt erreichbar.

Die Sprechzeiten zur Beratung von AIDS und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) entfallen. Auch die Tuberkuloseberatung findet nicht statt; für dringende Fälle ist ein Notfalltelefon zwischen 8 und 12.30 Uhr geschaltet: Tel. (0511) 616 22888.

Die drei Familien- und Erziehungsberatungsstellen Ronnenberg, Neustadt und Burgdorf sowie die Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover in Wunstorf und in Ronnenberg bleiben einschließlich der Außenstellen geschlossen. Der Stützpunkt in Burgdorf hat wie gewohnt von 8.15 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt: Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land, Marktstraße 55, 31303 Burgdorf,

Telefon: (0511) 700 201-16.

(Pressemitteilung Region Hannover, 24.05.2017)