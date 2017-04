FD Region Hannover

Wegen einer Personalversammlung der Stadtverwaltung Burgdorf am Dienstag, 2. Mai 2017, sind die städtischen Einrichtungen an diesem Nachmittag nur zum Teil besetzt. Das Bürgerbüro einschließlich der Kfz-Zulassungsstelle ist ab 12 Uhr geschlossen, einen Notdienst gibt es während dieser Zeit nicht. Die Stadtbücherei ist in der Zeit von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr geschlossen, danach wie gewohnt bis 19 Uhr wieder geöffnet. Das Hallenbad und das JohnnyB. bleiben geöffnet.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 25.04.2017)