FD Region Hannover

Tagesfahrt in den Rhododendronpark Linswege und nach Bad Zwischenahn am Donnerstag, dem 18. Mai 2017

Die Teilnehmer fahren mit dem Bus durch das blühende Ammerland. Auf dem Programm stehen die Besichtigung des Rhododendronparks mit freier Mittagspause und die Fahrt nach Bad Zwischenahn, wo an der schönen Uferpromenade flaniert werden kann.

Abfahrt: 8:00 Uhr Harenberger Kirche

Rückkehr: ca. 19:00 Uhr Harenberger Kirche

Im Preis enthalten:

Preis pro Person: 32,50 €

Busfahrt, Eintritt Rhodo-Park

Anmeldung bitte bis zum 08.05.2017 bei:

Martina Menell Tel. 05137 - 91459

Thea Rösch Tel. 05137 - 3225

Donnerstag, 04.05.2017 Seniorennachmittag

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 08.05.2017

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kurse wurden altersgemäß und inhaltlich so strukturiert, dass die Kids die richtigen und wichtigen entwicklungsfördernden Angebote wahrnehmen können. Die Kurse finden immer dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Straße, 30926 Seelze OT Harenberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 25.04.2017)