FD Region Hannover

Am Karsamstag überreichten die Lehrter Grünen süße Fair-Trade-Schokoküken als Ostergruß an die Passantinnen und Passanten. Mit dieser Aktion machen sie auf ihren politischen Ziele zu artgerechter Tierhaltung, regionalen Produkten, gesunden Lebensmitteln für Alle und einer Lebensperspektive für männliche Küken in der Hühnerzucht aufmerksam.

„Gute Ernährung ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt“, so der Grüne Bundestagskandidat Roland Panter, zugleich im Vorstand der Lehrter Grünen. „Als Kundinnen und Kunden haben wir durch unsere Produktauswahl eine nicht zu unterschätzende Macht über die Güte der angebotenen Waren. Mit dem bewussten Griff zum Bio-Ei vom regionalen Bauern oder zur fair gehandelten Schokolade kann jede/r von uns daran mitwirken den Markt zu verändern – nicht nur hier bei uns vor der Haustür.“

„Wir wollen die Menschen mit dieser Aktion auf ihre direkten Einflussmöglichkeiten aufmerksam machen” ergänzt Christian Gailus, Mitglied des Lehrter Stadtrats, „das geht über das eigene Einkaufsverhalten und durch eine vorausschauende Politik, wie sie nur mit starken Grünen in Bund und Ländern umgesetzt werden wird“.

(Pressemitteilung Grüne Lehrte, 15.04.2017)