FD Region Hannover

Am Sonntag, den 9. April 2017 in der Zeit von 12 bis 17 Uhr veranstaltet der Hemminger Tierschutzverein Hände für Pfoten e. V. wieder den beliebten Osterbasar. Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen/Torten in großer Auswahl und leckere Biowaren vom Grill. Vieles ist auch vegetarisch, vegan, lactose- und/oder glutenfrei erhältlich! Weiterhin laden Stände mit Kunsthandwerk und ein großer Flohmarkt (incl. Bücher-, Kinder- und Tierzubehör-Flohmarkt) und eine Kinderbastelecke zum Verweilen und Stöbern ein. Die Besichtigung der Pflegestelle mit ihren Bewohnern ist wie immer möglich. Veranstaltungsort: Hoher Holzweg 49, 30966 Hemmingen

Weitere Informationen finden Sie hier www.haende-fuer-pfoten.net

(Pressemitteilung Hände für Pfoten e. V., Sandra Jegodka, 07.04.2017)