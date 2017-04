FD Region Hannover

Fahrbahndecke der Kreisstraße 260 wird auf einem Teilstück erneuert

Laatzen. Ein Teilstück der Kreisstraße 260 (Erich-Panitz-Straße) in Laatzen wird von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. April 2017, voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Kreuzung „Lange Weihe/Kastanienweg“ und der Anschlussstelle B443.

Aktuell wird in diesem Abschnitt die Ampelanlage am Knotenpunkt „Rethener Winkel“ umgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten wird am kommenden Wochenende auch die Fahrbahndecke erneuert. Eine Umleitung wird eingerichtet. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen und sollte mehr Zeit einkalkulieren.

Am Freitag wird zunächst die alte Straßendecke abgefräst. Am Sonnabend steht der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht an. Am Sonntag bringen die Bauarbeiter schließlich die neue Markierung auf. Die Fahrbahnerneuerung kostet rund 68.000 Euro.

(Pressemitteilung Region Hannover, 04.04.2017)