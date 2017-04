FD Region Hannover

Verkehrsbehinderungen vom 10. bis 22. April 2017 - Umleitung ausgeschildert

Die B 217 zwischen Ronnenberg und Wettbergen (Region Hannover) wird im Zeitraum vom 10. bis 22. April aufgrund von Straßenbauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Im Zuge der B 217 soll aus Richtung Hameln kommend vor Wettbergen in Höhe der Baumschule Baulecke die Entwässerung der Fahrbahn durch den Einbau einer sogenannten Schrägverwindung verbessert werden, in dem ein künstliches Gefälle hergestellt wird. Für die Dauer der Arbeiten ist eine Vollsperrung der B 217 erforderlich.

Bereits ab dem 8. April werden durch die ausführende Firma vorbereitende Arbeiten erfolgen, die aber keinen Einfluss auf den rollenden Verkehr haben.

Aufgrund der Vollsperrung der B 217 wird der Bundesstraßenverkehr wie folgt umgeleitet:

Aus Hannover kommend erfolgt die Umleitung über die B 65 Ortsumgehung Empelde bis nach Benthe/ Sieben Trappen und weiter über die K 232 und K 231 zur Auffahrt auf die B 217 an der Anschlussstelle Gehrden/Weetzen. Eine örtliche Umleitung ist hier nicht möglich.

Aus Südlicher Richtung (Hameln) kommend wird der überörtliche Verkehr bereits an der B 217 über die Anschlussstelle Gehrden/Weetzen nach Benthe/Sieben Trappen und weiter über die Ortsumgehung Empelde geführt. Gesperrt wird die Fahrbahn in Richtung Hannover dann ab dem Ortsausgand Ronnenberg, so dass die Tankstelle und Anwohnergrundstücke noch erreichbar sind. Um eine Überlastung des Knotenpunktes B 217/Ihmer Tor in Ronnenberg zu vermeiden, wird dringend empfohlen, der Umleitungsempfehlung über Gehrden/ Benthe folgen.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere die Anlieger um Verständnis.

(Pressemitteilung Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 04.04.2017)