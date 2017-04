FD Region Hannover

Auf ihrer ersten Mitgliederversammlung in 2017 haben die PIRATEN des Regionsverbandes Hannover am Sonntag, 2. April erfolgreich einen neuen Vorstand gewählt. Die anwesenden Mitglieder der Piratenpartei Deutschland betrauten Carsten Sawosch, der bereits als jahrelanges Mitglied im Bundesvorstand der Partei aktiv ist, mit dem Amt des 1. Vorsitzenden.

“Als Mitglied einer weltweit organisierten Partei - mit über 300 kommunalen Mandaten in Deutschland - ist es mir eine Ehre nun die Regionsarbeit zu unterstützen”, freut sich Carsten Sawosch. “Mitglieder des Regionsverbandes werden zur diesjährigen Bundestagswahl sowie zur Landtagswahl 2018 kandidieren und sich für den Erhalt der Bürgerrechte einsetzen. Das ist wichtiger denn je. Wenn Datenschutz und Privatspähre mit Füßen getreten werden, dürfen wir nicht tatenlos zusehen! Daher werden die Planungen und Vorbereitungen zu diesen Wahlen massgeblich die zukünftige Vorstandsarbeit prägen”, erklärt er.

An seiner Seite wird zukünftig Thomas Ganskow als stellvertretender Vorsitzender die Belange des Regionsverbandes vertreten. Auch er ist in Piratenkreisen kein unbeschriebenes Blatt, hat er doch bereits jahrelange Erfahrung als stellvertretender Landesvorsitzender im niedersächsischen Landesvorstand und kennt die Probleme der derzeitigen Politik:

“Die unter dem Zeichen des angeblichen Supergrundrechts auf Sicherheit immer weiter um sich greifende Einschränkung der persönlichen Freiheit kann und darf so nicht weitergehen,” ergänzt er. “Über die Mittel und Möglichkeiten, die dem Staat heute zur Verfügung stehen, hätte sich die Stasi gefreut. Was damals von unserer Bundesregierung gegeißelt wurde, ist ihr heute noch lange nicht genug. Und keine der Parteien, die jemals in Regierungsverantwortung waren, hat dies dazu genutzt, diese Entwicklung aufzuhalten.

Die finanziellen Belange des Regionsverbandes liegen weiterhin in den Händen von Michael Hoffmann. Er wurde in seinem Amt als Schatzmeister erneut bestätigt. Weitere Verstärkung erhält das Vorstandsteam in Hannover von den Beisitzern Sebastian Frenger, Thomas Muranaka und Ullrich Slusarczyk.

(Pressemitteilung Piratenpartei Region Hannover, 03.04.2017)