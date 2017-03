FD Region Hannover

CDU/FDP-Gruppe kritisiert unkorrekte Darstellung zur Oberstufe auf Ihrer Internetseite und Irreführung der Öffentlichkeit

In einem offenen Brief kritisiert die CDU/FDP-Gruppe die Aussage auf der Internetseite der IGS Burgdorf, wonach an dieser Schulform eine eigene Oberstufe mit den Jahrgängen 11 bis 13 vorgesehen sei. Die Eigenwerbung der Schule solle sich an Tatsachen und nicht am Wunschdenken orientieren, heißt es im Schreiben der CDU/FDP-Gruppe weiter.

Der Hinweis, dass eine eigene Oberstufe an der IGS vorgesehen sei, entspreche nicht der Beschlusslage des Schulträgers.

Die CDU/FDP-Gruppe hat bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass aus pädagogischen und finanziellen Gründen der Wunsch zur Einrichtung einer eigenen Oberstufe an der IGS nicht unterstützt werde. Mirco Zschoch, Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe, erklärte in dem Schreiben, dass direkt an den Leiter der IGS, Herrn Alker, gerichtet ist, dass CDU und FDP keinem Haushalt zustimmen werden, der Finanzmittel für eine IGS-Oberstufe vorsieht.

Zschoch verweist ferner auf die derzeit stattfindende Bereisung der Burgdorfer Schulen durch die Mitglieder des Ratsausschusses für Schule, Kultur und Sport Dabei wurde den Teilnehmern noch einmal der massive Investitionsbedarf verdeutlicht.

Aufgrund von Fehlentscheidungen (Abriss C-Trakt am Gymnasium) und Versäumnissen der alten rot-grünen Ratsmehrheit und des Bürgermeisters bei der Instandhaltung seien viele Schulgebäude in einem beschämenden Zustand. Vielerorts werden zusätzliche Raumkapazitäten benötigt.

Vor diesem Hintergrund sieht die CDU/FDP-Gruppe umso geringere Aussichten für eine eigene Oberstufe der IGS Burgdorf. Vielmehr stelle schon die Gewährleistung der Grundbedürfnisse für alle Burgdorfer Schulen eine gewaltige finanzielle Belastung für die Stadt dar. Für Sonderwünsche bestehe daher kein finanzieller Spielraum.

(Pressemitteilung CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Burgdorf, 27.03.2017)