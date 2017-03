FD Region Hannover

Region Hannover. Wegen einer internen Veranstaltung schließt das Bürgerbüro der Region Hannover an der Hildesheimer Straße 20 am Dienstag, 28. März, ausnahmsweise früher als gewohnt. Die letzten Wartemarken werden um 11.30 Uhr ausgegeben. Wer später kommt, kann leider nicht mehr bedient werden. Die Region bittet wegen der Einschränkungen um Verständnis.

Die regulären Öffnungszeiten des Bürgerbüros: Montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, mittwochs bis 17 Uhr, sonnabends in ungeraden Kalenderwochen 9 bis 12 Uhr.

(Pressemitteilung Region Hannover, 24.03.2017)