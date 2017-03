FD Region Hannover

Erster Termin am 4. April 2017 im Rathaus

Hannover/Sehnde. Sehnder Bürgerinnen und Bürger, die ein Bauvorhaben planen, müssen sich nicht mehr eigens auf den Weg zur zuständigen Behörde in Hannover machen. Ab dem 4. April 2017 bietet die Untere Bauaufsicht der Region Hannover im zweiwöchentlichen Rhythmus, jeweils dienstags zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, im Rathaus der Stadt (Nordstraße 21) eine Sprechstunde an. Bauwillige können sich von einer Mitarbeiterin der Region darüber informieren lassen, welche formellen Bedingungen bei der Antragstellung einer Baumaßnahme einzuhalten sind. Die nächsten Termine: 18. April, 2,. 16. und 30. Mai 2017.

(Pressemitteilung Region Hannover, 23.03.2017)