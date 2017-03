FD Region Hannover

Am 15. März 2017 fand die Mitgliederversammlung des DRK Ortsvereins Harenberg im Nebenraum der Mehrzweckhalle statt. Thea Rösch, 1. Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Harenberg, begrüßte die anwesenden 38 Mitglieder und informierte über die Aktivitäten des Ortsvereins im vergangenen Jahr sowie die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2017.

Dazu gehören verschiedene Angebote wie eine Tagesfahrt in den Rhododendronpark Linswege am 18.05.2017 und am 18.10.2017 eine Tagesfahrt an den Adensee/ Salzwedel. Die diesjährige Fahrt in den Mai vom 28.04. - 01.05.2017 führt die Teilnehmer ins Elsass (Frankreich).

Danach wurden die Jubilare geehrt. Thea Rösch, 1. Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Harenberg, und Annegret Ronschke, Vertreterin des DRK Region Hannover, überreichten Gerda Laue für 60 Jahre und Margret Krause sowie Marilene Anacker für 25 Jahre Zugehörigkeit die Ehrenurkunde sowie Ehrennadel des DRK. Sie dankten allen für ihre Treue und Verbundenheit. Außerdem wurden Gisela Ladwig, Christa Barth und Ilona Bauer für ihre 25-jährige Treue sowie Verbundenheit geehrt. Sie konnten jedoch nicht anwesend sein.

Frau Rösch berichtete über die geplanten Veranstaltungen und Kurse im laufenden Jahr und dankte den Gruppenbetreuern und allen Helfern für ihre Unterstützung. Zum nächsten Blutspendetermin am 6. Juni 2017 werden Brillen für Bedürftige gesammelt. Anlässlich des Erntedankfestes am 1. Oktober 2017 wird in Harenberg der Bauernmarkt stattfinden. Der DRK-Ortsverein Harenberg wird dort wieder mit seiner großen Kaffeetafel vertreten sein.

Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Entlastung des Vorstandes für die Tätigkeiten im Jahr 2016.

Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Harenberg wählten außerdem ihren Vorstand. Als erste Vorsitzende wurde wieder Thea Rösch einstimmig gewählt. Als zweite Vorsitzende wurde wieder Ingrid Scholz gewählt. Das Amt der Schatzmeisterin wird weiterhin durch Ursula Beensen, das Amt der Schriftführerin durch Diana Häsener bekleidet.



Gerda Laue (vorne im Bild); Hinten v.l.: Thea Rösch (1. Vorsitzende DRK OV Harenberg), Marilene Anacker, Margret Krause, Annegret Ronschke (Vertreterin des Präsidiums DRK Region Hannover)

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 23.03.2017)