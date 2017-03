FD Region Hannover

Aufgrund von Gleisbauarbeiten kann die Linie 1 am Sonntag, 26. März 2017, nicht wie gewohnt fahren. Von 16 Uhr bis Betriebsschluss verkehren die Bahnen nur zwischen dem Endpunkt Langenhagen und der Haltestelle „Gleidingen / Am Leinkamp“. Für eine Fahrt nach oder von Sarstedt, werden die Fahrgäste gebeten, die Busse des eingerichteten Schienenersatzverkehrs zu nutzen. Um die Umsteigewege so kurz wie möglich zu halten, können die Fahrgäste bereits an der Haltestelle „Gleidingen / Thorstraße“ zwischen Bahn und Bus wechseln. Die Fahrgäste können nach Belieben auch bis zur folgenden Haltestelle „Gleidingen / Am Leinkamp“ mitfahren bzw. in Fahrtrichtung Langenhagen dort einsteigen.

(Pressemitteilung üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 22.03.2017)