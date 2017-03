FD Region Hannover

„Die Jugendnetz Card kommt zum 01.01.2018. Wir haben beschlossen, dass Kinder und Jugendliche bis 22 Jahre für 15 Euro im Monat den ÖPNV in der gesamten Region nutzen können. Die Region Hannover wird so zu einer Zone, egal ob Bus, U-Bahn, Straßenbahn oder S-Bahn“, erklärt der Fraktionsvorsitzende und Lehrter Abgeordnete Bernward Schlossarek.

Die CDU-Fraktion beschloss die Einführung der Jugendnetz Card auf der letzten Regionsversammlung am 07.03.2017. Das Angebot soll für alle Vollzeit-Schülerinnen und -schüler bis zum 13. Schuljahrgang gelten. Darüber hinaus kann die Netzkarte auch von Jugendlichen in schulischer Ausbildung oder während eines Freiwilligen Sozialen Jahres in Anspruch genommen werden. Die Regionsverwaltung bekam nun den Auftrag, die Nutzung und Vermarktung vorzubereiten, so dass mit Jahresbeginn 2018 gestartet werden kann und möglichst viele junge Menschen das neue Angebot annehmen werden.

„Das ist ein spannendes Angebot für die jungen Menschen in der Region. Es erhöht die Mobilität und fördert den umweltschonenden ÖPNV. Bei der Überlegung zur Einführung der Jugendnetz Card spielte auch der Gedanke der Unfallprävention eine große Rolle. Wenn wir damit nur einen leidvollen Diskounfall vermeiden, dann ist die Netzkarte ein Gewinn“ sagt Schlossarek abschließend.

(Pressemitteilung CDU-Fraktion Region Hannover, 14.03.2017)