FD Region Hannover

Donnerstag, 02.03.2017 Seniorennachmittag

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 13.03.2017

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Mitgliederversammlung des DRK Ortsvereins Harenberg

in der Mehrzweckhalle (Nebenraum) in Harenberg am Mittwoch, dem 15. März 2017, 19:00 Uhr

Alle Mitglieder werden hiermit eingeladen, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Neben dem Jahresrückblick 2016 steht u.a. die Bekanntgabe unserer Aktivitäten und Termine im Jahr 2017 auf dem Programm. Außerdem wird über die geplanten Tagesfahrten informiert.

Donnerstag, 16.03.2017 Donnerstagstreff

Der Donnerstagstreff findet ab 15:00 Uhr im in der Bergschenke (Kreitz) in Northen statt. Wir laden alle Seniorinnen und Senioren - auch Nichtmitglieder - herzlich hierzu ein. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Martina Menell (Tel. 05137-91459) an.

Kleidersammlung in Harenberg

Bitte beachten Sie den nächsten Termin für die Kleiderspende:

Freitag, 31. März 2017/ Samstag, 1. April 2017

An diesen Terminen erfolgt die Kleidersammlung durch das DRK-Harenberg. Gesammelt werden tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe. Bitte verpacken Sie Ihre Kleiderspende in Plastiksäcken bzw.-tüten. Die Textilien können an diesen Tagen an zwei zentralen Sammelstellen abgegeben werden:

Familie Requa, Fössestraße 28 oder

Schaperhof, Höfestraße 7

in der Zeit von

16:00 - 19:00 Uhr (Freitag, 31. März 2017) und

8:00 - 11:00 Uhr (Samstag, 1. April 2017).

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kurse wurden altersgemäß und inhaltlich neu strukturiert, sodass die Kids die richtigen und wichtigen entwicklungsfördernden Angebote wahrnehmen können. Die Kurse finden immer dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Straße, 30926 Seelze OT Harenberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 01.03.2017)