FD Region Hannover

Am 27. und 28. Februar 2017 kann es aufgrund von Baumarbeiten zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in der Worthstraße und im Heeg kommen. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, werden in Otze am Montag und Dienstag 27. und 28. Februar Bäume im öffentlichen Vekehrsraum gefällt. Dafür wird am Dienstag die Worthstraße kurzzeitig gesperrt. Die Sperrung wird erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr und unter Berücksichtigung der Busfahrzeiten vorgenommen, sodass es dort zu keinen Behinderungen kommt. Darüber hinaus kommt es im Heeg zu einer vorübergehenden einseitigen Sperrung.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 23.02.2017)