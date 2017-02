FD Region Hannover

Belehrungen und Tuberkuloseberatungen finden am 7. Februar 2017 vormittags nicht statt

Region Hannover. Wegen einer Personalversammlung der Region Hannover ist das Gesundheitsamt der Region Hannover am morgigen Dienstag, 7. Februar, bis 12 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Belehrungen im Umgang mit Lebensmitteln und Tuberkuloseberatungen finden nicht statt. Auch in anderen Bereichen kann es zu Einschränkungen kommen. Am Nachmittag werden alle Untersuchungs- und Beratungsangebote wieder wie gewohnt angeboten.

(Pressemitteilung LH Hannover, 06.02.2017)