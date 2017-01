FD Region Hannover

Erforderlich wird die kurzfristige Vollsperrung bzw. halbseitige Sperrung im Vorgriff auf die Neugestaltung bzw. Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt in Sorgensen. Hierfür müssen sechs Bäume an der Landesstraße gefällt werden. Die Arbeiten werden im Zeitraum vom 31. Januar bis max. 1. Februar 2017 in der Zeit von 9 bis 16 Uhr durchgeführt. Die Vollsperrung wird auf ca. 10 Minuten je Baum begrenzt sein. Nach Abschluss der Fällung wird die Fahrbahn sofort wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf weist darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein wird und bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger um Verständnis.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 25.01.2017)