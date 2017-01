FD Region Hannover

Blutspende am 09.02.2017

Am Donnerstag, dem 09.02.2017 findet unser nächster Blutspendetermin statt.

In der Zeit von 16:00 bis 19:30 Uhr erwarten der DRK-Ortsverein Harenberg und das Team vom DRK-Blutspendedienst die Spender in der Mehrzweckhalle in Harenberg.

Wie immer gibt es eine persönliche Betreuung, Kinderbetreuung bis 18:00 Uhr und ein vielseitiges Buffet mit liebevoll hergestellten Köstlichkeiten zur Stärkung.

Wirbelsäulengymnastik

In den Wirbelsäulengymnastikkursen, die ab 13. Februar 2017 beginnen, sind noch Plätze frei. Die Kurse (10 Einheiten) finden im Sportheim des TuS Harenberg, Gehrdener Str. in Seelze-Harenberg in der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr sowie 10:00 bis 11:00 Uhr statt. Info zu Preisen und Anmeldung bei: Gisela Häsener, Tel. 05137-94212.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 13.02.2017

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Donnerstag, 16.02.2017 Donnerstagstreff

Wir treffen uns um 15 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg zum Klönen und Kaffeetrinken. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

Die viertägige Fahrt in den Mai ins Elsass

mit dem DRK-Ortsverein Harenberg (bitte Termin schon jetzt veröffentlichen)

4 Tage vom 28. April bis 1. Mai 2017

Es ist wieder soweit – der DRK-Ortsverein Harenberg geht auf große Fahrt. Diesmal geht es für alle Teilnehmer mit dem Bus zu einer viertägigen Fahrt ins Elsass (Frankreich).

Historische Städte, schöne Landschaften, gutes Essen und hervorragender Wein – auf dieser Reise ergänzen sich wunderschöne Landschaften entlang der Deutschen und Elsässischen Weinstraße mit malerischen Weinorten, weiten Rebhängen und geschichtsträchtigen Städten in sinnvoller Weise.

Sie übernachten in einem ausgezeichneten 4-Sterne-Hotel in der Stadt Colmar, die bestens für abendliche Streifzüge und typisch elsässisches Essen geeignet ist.

Höhepunkte der kleinen Reise in den Mai sind die Besichtigung der Stadt Colmar mit Stadtrundfahrt, eine Fahrt durch die Hochvogesen und Elsässischer Weinstraße in den Weinort Reichenweiher, Ausflug in den historischen Stadtkern von Straßburg mit dem imposanten Münster sowie zu Fuß durch das Gerberviertel „Petite France“ und dem Schiff durch die Kanäle der Stadt. Selbstverständlich bleibt auch viel Zeit zur eigenen Erkundung vieler Sehenswürdigkeiten.

Folgende Leistungen sind inbegriffen: Busfahrt, 3 Übernachtungen inkl. Frühstück, 2x Abendessen, Stadtbesichtigung/ -rundfahrten, Schiffsfahrt, Besichtigung des Münsters

Preis pro Person: 460,00 € (im DZ)

(EZ-Zuschlag 135,00 €)

inkl. Reiserücktrittskostenversicherung

Nähere Informationen zur Fahrt und Anmeldung bei

Margret Ludowig Tel. 05137 – 2324

Anmeldung bitte bis zum 15.02.2017!

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kurse wurden altersgemäß und inhaltlich neu strukturiert, sodass die Kids die richtigen und wichtigen entwicklungsfördernden Angebote wahrnehmen können. Die Kurse finden immer dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Straße, 30926 Seelze OT Harenberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 21.01.2017)