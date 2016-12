FD Region Hannover

Erster Kirchenneubau im Bistum Hildesheim seit 20 Jahren wird Anfang Januar durch Bischof Trelle geweiht und eröffnet werden

Im Bistum Hildesheim ist zum ersten Mal seit rund 20 Jahren eine Kirche neu gebaut worden. Heilig Kreuz heißt sie und wird am Sonntag, 8. Januar 2017, um 15 Uhr von Bischof Norbert Trelle in einer feierlichen Messe vor rund 140 Gästen und Gemeindemitgliedern geweiht werden.

Beginnen wird die Weihe damit, dass Bischof Trelle mit dem Bischofsstab gegen das Portal der Kirche schlagen wird. Während des Gottesdienstes wird er den Altar des Kirchenneubaus weihen und weitere liturgisch wichtige Orte im Kirchraum segnen. Dazu zählen zum Beispiel der Ambo und die symbolische Präsenz der Zwölf Apostel im Kirchraum, die für eine katholische Kirche traditionell obligatorisch ist.

Die neue Kirche Heilig Kreuz steht im Norden von Hannover in Altwarmbüchen und vereint Kirchraum und Pfarrheim unter einem Dach. Begonnen hatten die Arbeiten an dem Kirchenneubau im September 2015. Im Zuge der Arbeiten wurde auch ein Vorgängerbau, der sich in unmittelbarer Nähe des jetzigen Bauplatzes befand, profaniert und abgerissen. Er war in den 70er Jahren eigentlich nur als Provisorium errichtet worden und hatte erhebliche bauliche Mängel.

Mit dem neuen, modernen Kirchenbau will die Pfarrgemeinde Heilig Geist, zu der der Kirchort Heilig Kreuz gehört, eine pastorale Neuausrichtung ihrer Gemeinschaft symbolisieren: Mit einer offenen Fassade und multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten will sie sich noch stärker gegenüber der Stadtgesellschaft öffnen. Der Kirchraum kann durch verstellbare Wände eine Größe von 50 m² oder 150 m² einnehmen. Warme Holztöne, schroffer Beton und indirektes Licht dominieren ihn. Alle Eingänge zur neuen Kirche sind ebenerdig, die Kirche liegt ohne Vorgarten so nah am Bürgersteig, dass Passanten direkt in die Gemeinderäume und Flure schauen können. Im Vorraum der Kirche wird ein Café eingerichtet, in dem die Marktbesucher vom großen Platz gegenüber der Kirche verweilen können. Dort befinden sich zwei Supermarktketten. Es gibt keinen Kirchturm und kein Glockengeläut.

Möglich wurde der erste Kirchenneubau im Bistum Hildesheim seit 20 Jahren durch verschiedene Faktoren. Die Kosten von rund 1,8 Millionen Euro für den Bau konnten um 1,03 Millionen Euro gesenkt werden, da die Pfarrgemeinde das Grundstück, auf dem die alte Kirche stand, an die politische Gemeinde Isernhagen verkaufen konnte. Gleichzeitig befindet sich der Stadtteil Altwarmbüchen im Umbruch: Viele junge Familien ziehen zu, Neubausiedlungen entstehen. Die restlichen Baukosten von ungefähr 770.000 Euro tragen das Bistum Hildesheim und die Pfarrgemeinde Heilig Geist gemeinsam. Zusätzlich dazu organisieren Ehrenamtliche vor Ort ein Patenschaftsprojekt für den Neubau, das aktuell schon mehr als 7.000 Euro eingebracht hat.

Bauherr des Kirchenneubaus ist die Pfarrgemeinde Heilig Geist. Sie wird seit September von Pfarrer Matthias Kaleth geleitet und verfügt über drei Kirchorte: St. Franziskus, Heilig Geist und Heilig Kreuz. Die Gemeinde hat rund 7500 Mitglieder, am Kirchort Heilig Kreuz in der Königsberger Straße derzeit rund 1000.

(Pressemitteilung Katholischen Kirche in der Region Hannover, Marie Kleine, 28.12.2016)