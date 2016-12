FD Region Hannover

Die Restabfallsäcke aus 2016 verlieren mit dem Jahreswechsel ihre Gültigkeit und werden nicht mehr abgeholt. Aus Kulanzgründen nimmt aha die Säcke aus dem Jahr 2016 noch bis spätestens 13. Januar 2017 mit.

Damit ist gewährleistet, dass die im alten Jahr angefallenen Abfälle auch noch mit den 2016er Restabfallsäcken am jeweils ersten Abfuhrtag des neuen Jahres entsorgt werden können.

aha und die Stadt bitten daher darum, die ungültigen Säcke nach dem ersten Abholtag im neuen Jahr nicht mehr bereitzustellen. Die neuen 2017er Restabfallsäcke werden ab dem 2. Januar bis 31. Dezember 2017 abgeholt.

Außerdem erfolgt die Restmüllabfuhr seit 2015 nur noch 14-tägig. Insbesondere in der Innenstadt und in Straßen mit Geschosswohnungsbau, wo die Abfallsäcke nicht eindeutig zugeordnet werden können, ist zu beobachten, dass die Restmüllsäcke oft schon Tage vor der Müllabfuhr oder jede Woche herausgestellt werden. Abgesehen von der optisch negativen Wirkung auf das Wohnumfeld werden die Säcke von Tieren aufgerissen, so dass deren Inhalt den Straßenraum oder die privaten und die öffentlichen Grünanlagen verunreinigt.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Restmüllsäcke und -tonnen nur an den für ihren Ortsteil festgelegten Abfuhrtagen herauszustellen. Die Restmüllabfuhr erfolgt in der Kernstadt Burgdorf sowie in den Ortsteilen Ahrbeck, Heeßel und Hülptingsen jeweils freitags in den ungeraden Wochen und in den übrigen Ortsteilen in den geraden Wochen. Wer sich nicht sicher ist, kann die Abfuhrtermine in seiner Straße über die Internetseite des Abfallzweckverbandes erfragen.

Liegen eindeutige Hinweise auf einen Verursacher vor, werden die Kosten, die der Stadt für die Beseitigung und Entsorgung von nicht ordnungsgemäß bereitgestellten Abfällen und Wertstoffen entstehen, dem jeweiligen Verursacher in Rechnung gestellt. Darüber hinaus stellt die nicht ordnungsgemäße Bereitstellung von Abfällen und Wertstoffen gemäß Abfallsatzung eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 20.12.2016)