FD Region Hannover

Die Stadt Burgdorf lädt zu einer Einwohnerversammlung zur Verkehrssituation Marktstraße am 13. Dezember um 19 Uhr im Ratssaal des Schlosses, Spittaplatz 5, 31303 Burgdorf ein.

Nach Inbetriebnahme der B 188n hat sich die Verkehrsbelastung der Marktstraße nicht unerheblich von 18.355 Kfz/24 Std. auf 11.849 Kfz/24 Std. reduziert.

Der Schwerlastanteil konnte von ca. 10 % auf unter 3 % abgesenkt werden. Dennoch wird die Verkehrssituation, insbesondere in der oberen Marktstraße, von vielen Anliegern und Anliegerinnen als nicht zufriedenstellend empfunden.

Nach Fertigstellung der Ortsumgehung erfolgte der Umbau der Marktstraße mit deren Ausweisung zur Tempo-20-Zone. Im Vorfeld wurden umfangreiche Variantendiskussionen in einem Arbeitskreis und anschließend in den politischen Gremien geführt. Die seinerzeit erarbeiteten Varianten sowie weitere Ansätze zur Verkehrsführung werden von der Verwaltung vorgestellt.

In der Einwohnerversammlung können interessierte Einwohner und Einwohnerinnen sowie Anlieger eigene Ideen zur derzeitigen bzw. zukünftigen Verkehrssituation mitteilen sowie über diese diskutieren.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 06.12.2016)