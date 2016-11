FD Region Hannover

Aufgrund eines Kraneinsatzes zur Aufstellung eines Fertighauses in der Straße »Kapellenweg 1« ist es notwendig, die Straße zwischen der »Burgdorfer Straße« und dem »Beekgarten« am Mittwoch, den 14. Dezember 2016, von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr, voll zu sperren. Können die Arbeiten am Mittwoch nicht beendet werden, so wird die Sperrung auch am Donnerstag, 15. Dezember, von 6.00 bis 18.00 Uhr, eingerichtet. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf macht darauf aufmerksam, dass die Zufahrt zu den Straßen »Kapellenweg« und »Beekgarten« nur von der Straße »Freiengericht« möglich ist und bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger um Verständnis.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 30.11.2016)