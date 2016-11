FD Region Hannover

Seela: Wintersteins Kandidatur wäre Schlag ins Gesicht aller, die 2013 nicht abgetaucht sind

Hannover, 22.11.2016. Die Jungen Liberalen in der Region Hannover haben die Entscheidung von Patrick Döring, für die Bundestagswahl 2017 nicht als FDP-Kandidat zur Verfügung zu stehen, mit größtem Bedauern aufgenommen. Der Ankündigung von Claudia Winterstein (FDP), Mitglied des Bundestags von 2002 bis 2013, sich erneut in der FDP um ein Bundestagmandat zu bewerben, erteilt der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen Hannover, Björn-Christian Seela, eine klare Absage:

“Es ist sehr schade, dass Patrick Döring zur Bundestagswahl 2017 nicht als FDP-Kandidat zur Verfügung steht. Dass er sich auch in schweren Zeiten nicht vor der Verantwortung drückt, hat er als Stadtvorsitzender und wiedergewählter Ratsherr bewiesen. Wir freuen uns, dass er die FDP in diesen Funktionen auch weiter voranbringen wird. Die Ankündigung von Claudia Winterstein, sich erneut um ein Bundestagsmandat zu bewerben, ist allerdings ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich in den vergangenen Jahren den Arsch für den Wiederaufbau der FDP aufgerissen haben – und zu denen gehört Claudia Winterstein definitiv nicht! Wer nur für Ämter und Mandate wieder auf der Bildfläche erscheint, ist für die Jungen Liberalen absolut untragbar“, so Seela.

Die 66-jährige Winterstein verkörpere das Gegenteil des von der FDP seit dem Rauswurf aus dem Bundestag beschworenen Neustarts. Der Kreisvorstand der Jungen Liberalen Hannover habe sich daher in einem einstimmigen Votum dagegen ausgesprochen, ihre Ambitionen in irgendeiner Weise zu unterstützen. „Sollte Winterstein es auf eine Kandidatur anlegen, dann werden wir einen eigenen Kandidaten in die Kampfabstimmung schicken. Wer diese Kandidatur unterstützt, muss sich auch selbst fragen, was er aus der verlorenen Bundestagswahl gelernt hat“, macht der Kreisvorsitzende deutlich.

(Pressemitteilung Junge Liberale Kreisverband Region Hannover, Björn-Christian Seela, 22.11.2016)