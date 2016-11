FD Region Hannover

Am Samstag, den 19. November 2016, wurde der 42-jährige Roland Panter aus Lehrte auf der Wahlkreisversammlung des Regionsverbandes, zum GRÜNEN Direktkandidaten für den Wahlkreis 47 gewählt. Panter ist Mitglied im Ortsrat Hämelerwald. Er setzte sich in der Abstimmung gegen Hannelore Heidecke aus Barsinghausen durch.



Das Schwerpunktthema von Roland Panter ist Digitalpolitik. Dieses Querschnittsthema gewinnt in allen Lebensbereichen rasant an Bedeutung. „Die Digitalisierung bietet umfassende Optionen, um unsere Lebens- und Arbeitsqualität nachhaltig zu steigern. Damit in der Gesellschaft alle davon profitieren, muss der Gesetzgeber jetzt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Die bisherige Digitalpolitik der schwarz-roten Bundesregierung trägt leider die Handschrift von Industrie-Lobbyisten. Sie geht in vielen Bereichen an den Interessen der Menschen vorbei. Das müssen wir besser machen!“, so Roland Panter.

Der selbständige Kommunikationsberater und Autor mehrerer Fachbücher führt weiter aus „Ich freue mich sehr auf die Gespräche und Treffen mit den Menschen in meinem Wahlkreis. Mein Ziel ist es, nicht nur für die GRÜNE Idee zu werben, sondern auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Anregungen der Einwohner*innen zu haben. Wir wollen als Gesellschaft weiter friedlich, freundlich und frei zusammenleben, das ist mir wichtig.“ Der politische Quereinsteiger Roland Panter wird dazu in den nächsten Wochen und Monaten genügend Möglichkeiten haben.

Der Wahlkreis 47, Hannover-Land II umfasst Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

(Pressemitteilung Grüne Lehrte, 09.11.2016)