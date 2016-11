FD Region Hannover

Der Schienenverkehr nach Sarstedt muss aufgrund von Bauarbeiten unterbrochen werden. Am Dienstag, 22. November 2016, und Mittwoch, 23. November 2016, fahren die Stadtbahnen der Linie 1 von 20:00 Uhr bis Betriebsschluss nur zwischen Langenhagen und der Haltestelle „Gleidingen/Am Leinkamp“. Die Fahrgäste werden gebeten die Busse des eingerichteten Schienenersatzverkehrs (SEV) zu nutzen. Auffgrund der kürzeren Umsteigewege kann zwischen den Stadtbahnen und den SEV-Bussen bereits an der Haltestelle „Gleidingen/Thorstraße“ umgestiegen werden. Selbstverständlich können die Fahrgäste auch bis zur folgenden Haltestelle „Gleidingen/Am Leinkamp“ mitfahren bzw. in Fahrtrichtung Langenhagen dort einsteigen.

(Pressemitteilung üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 17.11.2016)