FD Region Hannover

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November 2016, ruft der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsverband Burgdorf, zu einer Feierstunde am Ehrenmal im Stadtpark auf. Die Gedenkfeier beginnt um 11.30 Uhr. In diesem Jahr hält Simone Heller von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu diesem Anlass eine kurze Ansprache. Anschließend wird von der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf ein Kranz niedergelegt. Die musikalische Umrahmung wird - wie in den Jahren zuvor - vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf/Hänigsen gestaltet.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 01.11.2016)