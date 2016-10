FD Region Hannover

Mittwoch, 9. November 2016 in Garbsen

1. November 2016 – Region Hannover/Garbsen. SuedLink ist ein Netzausbauprojekt, das aus zwei Verbindungen zwischen Wilster (Schleswig-Holstein) und Grafenrheinfeld (Bayern) sowie Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Großgartach/Leingarten (Baden-Württemberg) besteht, die parallel geplant und gebaut werden.

Für SuedLink soll die Technik der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) eingesetzt werden. Die Energieübertragung mittels Gleichstrom ist besonders bei großen Distanzen vorteilhaft, da die Übertragungsverluste deutlich geringer als bei vergleichbaren Wechselstromleitungen sind. Mit SuedLink sollen die zunehmenden Mengen an erneuerbaren Energien ins Stromnetz integriert und gleichzeitig Netzschwankungen ausgeglichen werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.

SuedLink wird als Gemeinschaftsprojekt von den beiden Übertragungsnetzbetreibern TenneT und TransnetBW realisiert. Nachdem Ende 2015 der Erdkabel-Vorrang für Gleichstromprojekte wie SuedLink gesetzlich beschlossen wurde, haben die beiden Vorhabenträger ihre Planung neu aufgesetzt. Die ersten Vorschläge zu möglichen Verläufen der Erdkabel-Korridore liegen seit dem 27. September 2016 vor.

Die Region Hannover gehört zu den Landkreisen, in denen Gemeinden von dieser Neuplanung betroffen sind und möglicherweise ein Erdkabel verlaufen wird.

Um über das Projekt SuedLink und mögliche Erdkabel-Korridore lädt der Netzbetreiber TenneT alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinde- und Pressevertreter zu einer Bürgerveranstaltung in Garbsen mit Info-Forum SuedLink ein:

Datum: am Mittwoch, 09. November 2016

von 17.00 bis 21.00 Uhr

Ort: Aula/Mensa des Schulzentrum I, Planetenring 7, 30823 Garbsen

Die beiden Vorhabenträger TenneT und TransnetBW stehen in diesem Zeitraum mit ihrem gesamten Projektteam für Fragen und Hinweise vor Ort zur Verfügung.

(Pressemitteilung Region Hannover, 01.11.2016)