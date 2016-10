FD Region Hannover

Donnerstag, 03.11.2016 Seniorennachmittag

Der Seniorennachmittag findet ab 15:00 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg. Wir laden alle Seniorinnen und Senioren - auch Nichtmitglieder - herzlich hierzu ein.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 14.11.2016

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Große Advents-Benefiz-Veranstaltung am 26. November 2016 in der Mehrzweckhalle Harenberg

Der DRK-Ortsverein Harenberg läutet wieder die Adventszeit ein und lädt alle recht herzlich zum „Kleinen Adventsmarkt und großer Kaffeetafel“ am Samstag, dem 26. November 2016, ab 15.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Harenberg ein.

Die Besucher können sich wieder auf ein buntes Programm für Groß und Klein freuen.

Nähere Informationen zum Programm folgen in Kürze.

Tagesfahrt

Der DRK-Ortsverein Harenberg plant wieder eine kleine Winterreise mit dem Reisebus zum Weihnachtsmarkt und Gänseessen nach Celle.

Termin: Dienstag, 06.12.16

Abfahrt Harenberg: 10 Uhr

Rückkehr Harenberg: ca. 18.30 Uhr.

Fahrtpreis: 39,50 €/ Person inkl. Busfahrt und Gänsemenü

Anmeldungen ab sofort bei:

Martina Menell Tel. 05137 - 91459

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die sich großer Beliebtheit erfreuende Krabbelgruppe bietet zwei Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kurse wurden altersgemäß und inhaltlich neu strukturiert, sodass die Kids die richtigen und wichtigen entwicklungsfördernden Angebote wahrnehmen können. Die Kurse finden immer dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Straße, 30926 Seelze OT Harenberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 31.10.2016)