FD Region Hannover

Burgdorf, 28. Oktober 2016. „Die CDU und FDP im Rat der Stadt Burgdorf werden als Gruppe in den nächsten fünf Jahren gemeinsam dafür stehen, in Burgdorf einen Politikwechsel voranzubringen und durchzusetzen.“ Die Gespräche der CDU und FDP zur Bildung einer Gruppe im Rat der Stadt Burgdorf für die ab dem 01.11.2016 beginnende Ratsperiode konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die in den Gesprächen vereinbarten Eckpunkte der Zusammenarbeit wurden in den zuständigen Gremien bestätigt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, denn wir haben mit der FDP einen Partner an unserer Seite, mit dem wir nicht nur in vielen Themen die gleichen politischen Ziele verfolgen, sondern auch über den Weg dahin einig sind.“, so Mirco Zschoch, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Die konkreten Eckpunkte und Schwerpunktthemen der Zusammenarbeit werden wir in der nächsten Woche den Burgdorfer Bürgerinnen und Bürger erläutern“, ergänzt Dreeskornfeld, stv. Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten.

(Pressemitteilung CDU Fraktion und FDP Fraktion im Rat der Stadt Burgdorf, 28.10.2016)