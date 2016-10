FD Region Hannover

Die S-Bahnen bleiben in der Nacht zum Sonntag wieder eine Stunde lang in Hannover am Bahnsteig stehen, weil die Uhren eine Stunde angehalten werden. Gleiches gilt für die Zubringerbusse der S-Bahn. Übrige Busse und die Stadtbahn verkehren dagegen im durchgehenden Stundentakt. Das fordern LINKE & PIRATEN auch für die S-Bahn. „Es ist für die Fahrgäste ausgesprochen ärgerlich, unnötig eine Stunde lang warten zu müssen, wenn sie nachts nach Hause wollen“, sagt Gruppenvorsitzender Michael Fleischmann.

(Pressemitteilung Gruppe LINKE & PIRATEN in der Regionsversammlung, 28.10.2016)